Хюлькенберг: трасса «Зандворт» не очень подходит для обгонов

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал включение Гран-при Нидерландов в календарь сезона-2019. Немец выиграл несколько гонок на трассе в Зандворте, ещё будучи юниором.

«В паддоке можно разместить лишь один моторхоум. Интересно, кто его получит!

Мне нравился «Зандворт» во время юношеской карьеры в Формуле-3 и младших серий. Отличные воспоминания! Классная трасса, великолепная местность. И, конечно, голландцы уже находятся на эмоциональном подъёме, они готовы к классной вечеринке.

Даже в Формуле-3 в Зандворте было практически невозможно обгонять. К сожалению, особенность трассы такова, что она не очень подходит для обгонов.

Но всё равно там всегда было весело. Поворот «Шевлак» требует от пилота смелости, нужно иметь яйца, чтобы его проехать. Уверен, что в Формуле-1 он будет очень быстрым», — цитирует Хюлькенберга Racefans.