Латифи признал, что хочет перейти в Формулу-1 в следующем году

Тест-пилот «Уильямса» Николас Латифи признался, что хотел бы стать боевым пилотом в Формуле-1. Ранее появились слухи, согласно которым Латифи ещё до конца сезона может заменить польского пилота «Уильямса» Роберта Кубицу. «Уильямс» привлёк Латифи, выступающего в Формуле-2, к тестам в Барселоне.

«Конечно, моя цель — попасть в Формулу-1. Но в текущем году я полностью сосредоточен на Формуле-2. Этой серии отдаётся приоритет.

Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы сохранить текущую форму и выиграть чемпионат. В этом случае я думаю, что у меня будут хорошие стартовые позиции для перехода в Формулу-1 в следующем сезоне.

Если честно, переговоры с «Уильямсом» ещё не вели. Сезон только начался, ещё многое может произойти. Но если посмотреть на то, что было в прошлом, большинство пилотов, выигрывавших Формулу-2 и GP2, переходили в Формулу-1.

Если я выиграю чемпионат, то сразу попытаюсь перейти в Формулу-1», — цитирует Латифи GrandPX.News.