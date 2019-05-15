Феттель-младший не хочет идти по стопам старшего брата

Фабиан Феттель, младший брат четырёхкратного чемпиона мира пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, рассказал, что не думает о переходе в Формулу-1. В марте 2019 года Феттель-младший стал пилотом «Мерседеса» в серии ADAC GT.
«Я могу сказать, что не думаю о Формуле-1. Я бы хотел выступать в другой серии. Конечно, никогда не знаешь, что случится в будущем. Но пока что я являюсь новичком в гонках. И мне нужно идти собственным путём», — приводит слова Фабиана Феттеля DPA.
В текущем сезоне по итогам пяти гонок Себастьян Феттель в зачёте пилотов занимает четвёртую строчку, набрав 64 очка. В зачёте лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, у которого 112 очков, на втором месте — ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (105). Третью строчку занимает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (66).
- 16 мая 2019
-
16:34
-
15:44
-
15:29
-
14:07
-
13:32
-
12:35
-
11:15
-
10:42
-
10:04
-
09:26
-
08:07
-
00:55
- 15 мая 2019
-
23:40
-
22:42
-
21:08
-
20:50
-
20:44
-
20:21
-
19:01
-
18:34
-
17:49
-
16:49
-
16:30
-
16:24
-
15:36
-
15:35
-
15:30
-
15:23
-
14:41
-
14:08
-
13:10
-
12:39
-
11:33
-
10:42
-
10:29