Феттель-младший не хочет идти по стопам старшего брата

Фабиан Феттель, младший брат четырёхкратного чемпиона мира пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, рассказал, что не думает о переходе в Формулу-1. В марте 2019 года Феттель-младший стал пилотом «Мерседеса» в серии ADAC GT.

«Я могу сказать, что не думаю о Формуле-1. Я бы хотел выступать в другой серии. Конечно, никогда не знаешь, что случится в будущем. Но пока что я являюсь новичком в гонках. И мне нужно идти собственным путём», — приводит слова Фабиана Феттеля DPA.

В текущем сезоне по итогам пяти гонок Себастьян Феттель в зачёте пилотов занимает четвёртую строчку, набрав 64 очка. В зачёте лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, у которого 112 очков, на втором месте — ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (105). Третью строчку занимает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (66).