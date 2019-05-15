Магнуссен — лучший во второй день тестов в Барселоне, Мазепин — седьмой

На автодроме в Барселоне проходит второй день официальных тестов Формулы-1. Лучшее время пока у пилота «Хааса» Кевина Магнуссена. Второй результат – у гонщика «Феррари» Антонио Фуоко. Третье время показал Александер Албон из «Торо Россо». Российский пилот Никита Мазепин, работающий на тестах в составе «Мерседеса», показал седьмое время.

Формула-1. Второй день тестов. Барселона

1. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.18,01 (46)

2. Антонио Фуоко («Феррари») — 1.18,182 (60)

3. Александер Албон («Торо Россо») — 1.18,263 (42)

4. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.18,578 (47)

5. Шарль Леклер («Феррари») — 1.18,666 (73)

6. Николас Латифи («Уильямс») — 1.18,915 (51)

7. Никита Мазепин («Мерседес») — 1.19,146 (82)

8. Джек Эйткен («Рено») — 1.20,648 (42)

9. Оливер Тёрви («Макларен») — 1.20,712 (52)

10. Дэн Тиктум («Ред Булл») — 1.20,883 (45)

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.21,196 (53)

12. Ник Йеллоли («Рейсинг Пойнт») — 1.21,224 (20).