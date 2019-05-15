«Мумий Тролль» выступит с концертом на Гран-при России Формулы-1

Объявлен первый участник концертной программы в дни Гран-при России Формулы-1 2019 года, который пройдёт с 27 по 29 сентября. В пятницу, 27 сентября, концерт даст популярная российская рок-группа «Мумий Тролль». Об этом журналистам сообщил генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов.
«В этом году у нас также будет большая развлекательная программа. Это и дрифтшоу, и мотошоу, и авиашоу, и выставка автомобилей. В 2019 году одним из главных новшеств является то, что билетная программа запустилась на уровне 2018 года. В рамках нашей работы по популяризации автоспорта в России мы пересмотрели билетную политику, ценовую политику и можем заявить, что билеты в зону свободного размещения на нашей гонке самые дешёвые в календаре Формулы-1», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
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