По «Сочи Автодрому» можно будет проехать на болиде Формулы «Рено» 2.0

Академия «СМП Рейсинг» и компания-промоутер Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» объявили о запуске нового совместного проекта на «Сочи Автодроме», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко. Теперь любой желающий сможет проехать по трассе Формулы-1 за рулём трёх гоночных автомобилей на выбор — болида Формулы “Рено” 2.0, автомобиля серии Mitjet или машины класса GT.
«Несколько лет назад здесь была открыта Академия SMP Racing, которая также открыта в Грозном, в Нижнем Новгороде. Но, к сожалению, эта академия не доступна широкому спектру людей — это более профессиональный путь, и у SMP Racing, увы, нет времени и ресурсов для того, чтобы помочь обычному человеку попробовать себя в роли пилота. Поэтому сегодня мы открываем проект, где каждый человек может испытать трассу за рулём. Здесь будут работать профессиональные инструкторы, которые смогут помочь человеку понять, что такое автоспорт и как он работает, чтобы многие люди могли испытать эмоции от управления профессиональной техникой», — заявил генеральный директор программы SMP Racing Дмитрий Саморуков.
«Каждый желающий может прикоснуться к автоспорту и проехать по трассе на формульном болиде, профессиональной технике. Если бы такое было возможно, когда я начинал карьеру, я бы первый стоял в очереди, чтобы мне дали прокатиться. Поверьте мне, от Формулы ”Рено” вы получите кайф, потому что это совершенно иная машина по сравнению с дорожной», — добавил гонщик «СМП Рейсинг» Виталий Петров.
Генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов со своей стороны выразил уверенность, что новая услуга окажется очень востребованной.
- 16 мая 2019
-
16:34
-
15:44
-
15:29
-
14:07
-
13:32
-
12:35
-
11:15
-
10:42
-
10:04
-
09:26
-
08:07
-
00:55
- 15 мая 2019
-
23:40
-
22:42
-
21:08
-
20:50
-
20:44
-
20:21
-
19:01
-
18:34
-
17:49
-
16:49
-
16:30
-
16:24
-
15:36
-
15:35
-
15:30
-
15:23
-
14:41
-
14:08
-
13:10
-
12:39
-
11:33
-
10:42
-
10:29