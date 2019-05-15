По «Сочи Автодрому» можно будет проехать на болиде Формулы «Рено» 2.0

Академия «СМП Рейсинг» и компания-промоутер Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» объявили о запуске нового совместного проекта на «Сочи Автодроме», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко. Теперь любой желающий сможет проехать по трассе Формулы-1 за рулём трёх гоночных автомобилей на выбор — болида Формулы “Рено” 2.0, автомобиля серии Mitjet или машины класса GT.



«Несколько лет назад здесь была открыта Академия SMP Racing, которая также открыта в Грозном, в Нижнем Новгороде. Но, к сожалению, эта академия не доступна широкому спектру людей — это более профессиональный путь, и у SMP Racing, увы, нет времени и ресурсов для того, чтобы помочь обычному человеку попробовать себя в роли пилота. Поэтому сегодня мы открываем проект, где каждый человек может испытать трассу за рулём. Здесь будут работать профессиональные инструкторы, которые смогут помочь человеку понять, что такое автоспорт и как он работает, чтобы многие люди могли испытать эмоции от управления профессиональной техникой», — заявил генеральный директор программы SMP Racing Дмитрий Саморуков.



«Каждый желающий может прикоснуться к автоспорту и проехать по трассе на формульном болиде, профессиональной технике. Если бы такое было возможно, когда я начинал карьеру, я бы первый стоял в очереди, чтобы мне дали прокатиться. Поверьте мне, от Формулы ”Рено” вы получите кайф, потому что это совершенно иная машина по сравнению с дорожной», — добавил гонщик «СМП Рейсинг» Виталий Петров.



Генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов со своей стороны выразил уверенность, что новая услуга окажется очень востребованной.