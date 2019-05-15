Алёшин: очень большая вероятность, что обгоны в Зандворте будут отсутствовать

Гонщики программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин, Виталий Петров и Михаил Алёшин поделились своим мнением насчёт возвращения в календарь Формулы-1 Гран-при Нидерландов на автодроме «Зандворт».



«Мне сложно сказать что-то про Зандворт — я там не ездил. Но я поддерживаю тенденцию сохранения классических трасс. Пусть их как можно дольше не меняют на новые автодромы, которые всё чаще становятся очень похожи друг на друга», — заявил Сироткин.



«В принципе мне всё равно. Может, Барселона всем надоела? С другой стороны, туда любят приезжать многие команды, потому что уже часто там бывали и есть возможность сравнить, насколько инженеры продвинулись в работе с техникой», — добавил со своей стороны Петров.



«Я думаю, в плане скучности есть очень большая вероятность, что обгоны будут отсутствовать из-за определённой конфигурации трассы», — заключил Алёшин.

Стало известно, как изменят трассу в Зандворте ради этапа Формулы-1