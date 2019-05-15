В «Мерседесе» назвали возможную причину неудачного старта Боттаса в Испании

Руководство «Мерседеса» считает, что плохое сцепление с трассой могло стать причиной неудачного старта пилота команды Валттери Боттаса во время Гран-при Испании. Боттас начал гонку с поул-позишен, но уже после первого поворота оказался позади своего напарника Льюиса Хэмилтона. В итоге финский гонщик так и завершил дистанцию на втором месте, а Хэмилтон стал победителем Гран-при.

«Мы думаем, что на старте была нехватка сцепления с асфальтом на первой позиции. Если посмотреть на старт гонок поддержки, как правило, пилоты со второго, третьего и даже четвёртого мест стартовали лучше, чем тот, кто начинал с поул-позишен», — приводит слова спортивного директора «Мерседеса» Рона Мидоуза GPToday.

Руководство команды пообещало проанализировать случившееся. Но пока в «Мерседесе» склоняются к проблемам сцепления с асфальтом, а не техническим аспектам болидам.

Ранее сам Боттас пожаловался на странную работу сцепления на старте.