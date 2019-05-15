Хэмилтон продолжает работать над квалификационным темпом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что он продолжает работать над тем, чтобы вернуть квалификационный темп.
«У нас практически одинаковые машины с Боттасом. Так что всё дело в том, как я пилотирую, в том, что я иначе работаю с шинами. Зачастую мне удаётся дольше выжимать из шин максимум. На самом деле в этом и есть моё преимущество.
Очевидно, что машина работает хорошо, но в целом у меня возникают трудности в квалификациях начиная уже с первого этапа. Когда мне удастся всё собрать воедино, ситуация должна измениться. Валттери же сейчас всем доволен в работе болида. На этой неделе на заводе я хочу поработать над прогрессом в определённых областях. Я постараюсь собрать как можно больше информации и использовать это на гонке в Монако», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Autosport.
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