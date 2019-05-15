Албон: смогли сделать очень многое

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от второго тестового дня в Барселоне, который он завершил на второй позиции.



«Думаю, что это был очень продуктивный день, мы смогли выполнить всю запланированную программу. Смогли больше узнать об обновлениях, которые мы привезли сюда на этап, и о том, как именно они работают. Уверен, что информацию, полученную на тестах, мы сможем перенести на последующие гонки. Со своей стороны я стал больше понимать поведение машины и то, чего я от неё хочу, поработал с настройками для квалификации. Мы смогли сделать многое», — приводит слова Александера Албона официальный сайт команды.



Лучшее время по результатам тестов досталось молодому российскому гонщику Никите Мазепину, выступавшему за рулём «Мерседеса».