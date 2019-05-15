Мазепин: сегодня моя мечта сбылась

Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал итоги второго дня тестов в Барселоне, в который он показал лучшее время за рулём болида команды «Мерседес».



«Это был просто невероятный день. Стать частью этой команды, пусть и всего на один день, — это невероятные, особенные ощущения. Каждый молодой пилот мечтает о таком шансе, и сегодня моя мечта сбылась. Я счастлив!



Важно и то, что день получился успешным в плане проделанной работы. Мы смогли собрать большой объём информации, сделать всё, что было в планах. Я был стабилен на дистанции, это важно для команды. Вечером мы были очень быстры на коротких сериях кругов, и эта машина просто невероятна. Команда делает большую работу, и эти усилия ощущаются, когда вы садитесь в кокпит», — приводит слова Никиты Мазепина официальный сайт команды.