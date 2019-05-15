Алонсо разбил болид на тестах «500 миль Индианаполиса»

На автодроме в Индианаполисе стартовали тесты перед легендарной гонкой «500 миль Индианаполиса». В тестах принимает участие и двукратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Фернандо Алонсо. В первый день тестов Алонсо потерял очень много времени из-за технических неисправностей, а во второй день тестов Алонсо разбил свой болид на выходе из третьего поворота.



«Ошибка была с моей стороны, я недооценил сцепление с дорогой в третьем повороте. Хочу извиниться перед командой и ребятами, которым я добавил работы сегодня. Урок будет усвоен. Мы вернёмся более сильными позже сегодня или завтра», — прокомментировал в «Твиттере» инцидент Фернандо Алонсо.

Видеозапись аварии испанского гонщика можно посмотреть на «Чемпионате».