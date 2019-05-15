Тост: Квят способен вернуться в топ-команду

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился мыслями о начале сезона для российского гонщика Даниила Квята.
«С точки зрения скорости он точно способен вернуться в топ-команду. Если ему удастся разобраться со всем остальным и если машина ему будет подходить, то всё получится.
Даниил — пилот, который очень чувствителен к изменению направления ветра, а наша машина очень сильно на это реагирует. Я надеюсь, что обновления аэродинамики позволят нам снизить чувствительность машины к порывам ветра. Даниилу это не очень подходит, но это, скорее, вопрос к машине, чем к пилоту.
Конечно, мы садимся вместе и анализируем, что произошло. Но давайте возьмём аварию в Китае: Даниил ни в чём виноват не был. Сайнс въехал в него сзади, и многие вообще не обратили внимания на то, что после этого он уже не контролировал машину, потому что два колеса его машины находились в воздухе.
Его просто снесло влево, и я не вижу в этом никакой вины. Штраф был совершенно незаслуженным.
На самом деле он стал намного более зрелым. Но когда пилот находится за рулём, он всегда старается провести обгон или оказаться в более выгодной ситуации. Это естественно.
Мне не кажется, что в этом есть некие параллели с прошлым. Думаю, что он находится на верном пути, и я убеждён, что нас ждёт очень успешный сезон», — приводит слова Франца Тоста Motorsport Россия.
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