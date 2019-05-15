Мидоуз: Мазепин великолепно справился с работой, как и ожидалось

Спортивный директор «Мерседеса» Роб Мидоуз прокомментировал итоги второго тестового дня Формулы-1 в Барселоне.



«Это был очередной успешный день в Барселоне, и мы смогли завершить все программы, которые были запланированы. Первые три четверти дня мы были сосредоточены на работе над аэродинамикой и силовой установкой, после чего переключились на работу над одним быстрым кругом, работая с Никитой Мазепиным над изучением особенностей поведения шин. Он великолепно справился с работой сегодня, как мы и ожидали», — приводит слова Роба Мидоуза официальный сайт команды.



Никита Мазепин завершил тестовый день на первой строчке протокола, а его быстрейший круг превзошёл результат Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Испании.