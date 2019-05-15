Будущее ГП Германии зависит от продления спонсорского контракта с «Мерседесом»

Директор «Хоккенхаймринга» по маркетингу Йорн Теске подчеркнул, что будущее Гран-при Германии напрямую зависит от того, продлит ли «Мерседес» с трассой спонсорское соглашение.
«Есть вариант, при котором наша гонка не состоится в 2020 году, но на данный момент мы даже не знаем, какое решение в итоге будет принято. Решение «Мерседеса» о том, будут ли они спонсировать гонку в Хоккенхайме, является ключевым.
В случае если «Мерседес» не продлит контракт, нужно будет искать альтернативу. Если Liberty Media сможет найти другого спонсора, это станет вариантом. Обычно я говорил о том, что ситуация с нашим этапом похожа из года в год, но сейчас это не так. Мы находимся в той же ситуации, что и трасса в Барселоне, и до сих пор не знаем, пройдёт ли гонка в следующем году», — приводит слова Йорна Теске RaceFans.
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