Гасли: «Мерседес» намного быстрее, чем «Ред Булл» и «Феррари»

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли считает, что у его команды есть шансы опередить «Феррари» на предстоящем Гран-при Монако за счёт лучшей производительности в поворотах. Однако, по словам Гасли, «Мерседес» очень сильно опережает всех своих конкурентов.



«Я немного изменил свой стиль вождения, и новые детали болида оказали мне большую помощь. Гран-при Монако? «Феррари» очень быстра на прямых, у них лучшая силовая установка, но в поворотах мы выглядим более конкурентоспособными, чем они. Думаю, что у нас есть шанс опередить их.



Если же посмотреть объективно на темп «Мерседеса», то можно увидеть, какой большой шаг вперёд они сделали. Я думаю, что они намного быстрее, чем «Ред Булл» и «Феррари», — приводит слова Пьера Гасли GrandPX.news.