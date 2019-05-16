Хаас: сейчас мы играем в игры с термометром, а не участвуем в гонках

Основатель и владелец команды «Хаас» Джин Хаас признался, что его расстраивают проблемы с шинами, которые возникли у «Хааса» в нынешнем сезоне. Несмотря на довольно высокие результаты в квалификации, пилоты «Хааса» в гонках выступают неудачно. В команде уже неоднократно подчёркивали, что причиной являются проблемы с шинами. В Испании Кевин Магнуссен стал седьмым, а Ромен Грожан — 10-м.

«Я думаю, что у нас был очень плохой старт сезона. Мы хорошо выглядели в квалификации, что показывает способность быстро проехать один – два круга. Но затем у нас возникали проблемы с температурой шин. А когда падает температура шин, машины иногда становятся фактически неуправляемыми.

В Барселоне было теплее, поэтому у нас не было таких проблем. Тем не менее у Грожана после рестарта шины стали холоднее, но через несколько кругов он сумел набрать нужную скорость. Очень важно, чтобы шины не мешали результатам.

Похоже, что сейчас всё зависит от удачи, как повезёт с температурой. Было бы хорошо, если бы «Пирелли» сделала свои шины менее чувствительными к перепадам. Сейчас мы играем в игры с термометром, а не участвуем в гонках», — цитирует Хааса Motorsport.