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Сироткин: «Рено» часто не может заставить машину работать, как она должна

Сироткин: «Рено» часто не может заставить машину работать, как она должна
Авто / Формула-1 0

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда.

«Команда «Рено» действительно оказалась в непростой ситуации. От автопроизводителя, который вкладывает в свою команду столько времени и ресурсов, ожидают более стремительного прогресса и более высоких результатов, чем она показывает в этом году.

В каких-то моментах автомобиль ведёт себя именно так, как и ожидали, но, к сожалению, часто команда не может заставить машину работать так, как она должна. Ещё предстоит разобраться, с чем это связано, но на фоне того давления, которое начинает оказывается на команду, это не самая простая рабочая атмосфера», — сказал Сироткин.

В текущем сезоне в Кубке конструкторов после пяти гонок «Рено» занимает лишь восьмое место, набрав всего 12 очков. Хуже дела обстоят лишь у «Торо Россо» (6) и «Уильямса» (0).

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