Сироткин: «Рено» часто не может заставить машину работать, как она должна

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда.
«Команда «Рено» действительно оказалась в непростой ситуации. От автопроизводителя, который вкладывает в свою команду столько времени и ресурсов, ожидают более стремительного прогресса и более высоких результатов, чем она показывает в этом году.
В каких-то моментах автомобиль ведёт себя именно так, как и ожидали, но, к сожалению, часто команда не может заставить машину работать так, как она должна. Ещё предстоит разобраться, с чем это связано, но на фоне того давления, которое начинает оказывается на команду, это не самая простая рабочая атмосфера», — сказал Сироткин.
В текущем сезоне в Кубке конструкторов после пяти гонок «Рено» занимает лишь восьмое место, набрав всего 12 очков. Хуже дела обстоят лишь у «Торо Россо» (6) и «Уильямса» (0).
- 16 мая 2019
-
15:44
-
15:29
-
14:07
-
13:32
-
12:35
-
11:15
-
10:42
-
10:04
-
09:26
-
08:07
-
00:55
- 15 мая 2019
-
23:40
-
22:42
-
21:08
-
20:50
-
20:44
-
20:21
-
19:01
-
18:34
-
17:49
-
16:49
-
16:30
-
16:24
-
15:36
-
15:35
-
15:30
-
15:23
-
14:41
-
14:08
-
13:10
-
12:39
-
11:33
-
10:42
-
10:29
-
09:25