Сайнс: зрители не захотят смотреть гонки, в которых одни и те же победители

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший выразил опасения в связи с тем, что Гран-при Испании может быть исключён из календаря Формулы-1. Также Сайнс заявил, что доминирование «Мерседеса» отрицательно влияет на «Королевские гонки».
«Будет очень печально, если мы потеряем Гран-при Испании. Я думаю, все согласятся, что нам нужно повысить зрелищность гонок, делать настоящее шоу.
Вряд ли болельщики захотят приходить на трибуны, чтобы всё время видеть один и тот же результат, победу одних и тех же людей. Нужно что-то менять. Необходимо, чтобы разные люди попадали на подиум и побеждали. Тогда Формула-1 будет интереснее.
Для меня всегда было важно выступать перед своими болельщиками, это огромный стимул. Думаю, что трибуны в Испании бывают заполнены, потому что я выступаю в гонках. Хотя и не стоит забывать и о тех болельщиках, которые приезжают со всей Европы.
Тем не менее нам нужно что-то придумать, вряд ли болельщики будут заинтересованы в гонках, в которых побеждают одни и те же люди», — приводит слова Сайнса Planet F1.
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