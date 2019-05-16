Хорнер считает, что изменения аэродинамики и шин сказались на болиде «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что новые правила и изменения негативно сказались на прогрессе команды в плане развития болида. По мнению Хорнера, внедрение более тонких шин и правила, связанного с передним антикрылом, направленным на увеличение количества обгонов, помешали команде.
«Думаю, здесь было сочетание обоих факторов. На шинах стало на 25% меньше резины, они стали более жёсткими. В конце прошлого года мы очень хорошо работали с шинами.
Также думаю, что аэродинамическая концепция, которую мы разработали в последние годы, очень чувствительна к передним антикрыльям. Поэтому нам теперь нужно отбалансировать концепцию.
Важно эволюционировать и дальше. На мой взгляд, «Хонда» добилась хорошего прогресса. Надёжность двигателя по сравнению с прошлыми годами фантастическая. Силовая установка здорово работает. Но, конечно, на месте не стоят и конкуренты», — цитирует Хорнера Motorsport.
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