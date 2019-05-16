В «Рейсинг Пойнт» опровергли, что Монтойя работает тренером Стролла
В команде «Рейсинг Пойнт» опровергли слухи, что Хуан-Пабло Монтойя работает личным тренером Лэнса Стролла.
«В этих слухах нет ни одного слова правды», — приводит слова представителя команды GPToday.
Стоит отметить, что слухи о возможной работе Хуана-Пабло Монтойи в качестве тренера канадского гонщика Лэнса Стролла появились после Гран-при Испании. Бывший гонщик Формулы-1 не только присутствовал в паддоке, но и находился в основном в боксах команды «Рейсинг Пойнт». Некоторым даже удалось заметить на колумбийце фиремнную футболку с логотипом команды.
После пяти этапов чемпионата Лэнс Стролл занимает 14-ю строчку в личном зачёте чемпионата пилотов, набрав четыре очка. Его напарник, Серхио Перес, за пять этапов набрал 13 очков.
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