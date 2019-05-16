Вольф: у нас много возможностей для прогресса

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул, что у его команды большой потенциал для развития.



«Интересная мысль о в том, что у нашего болида больший потенциал, если посмотреть на то, как изменилась ситуация в сравнении с зимними тестами. Возможно, что в этом действительно есть доля правды. С другой стороны, в Формуле-1 очень многое зависит от того, как происходит доработка автомобиля. Мы стараемся прибавлять в каждой гонке во всех областях, в программном обеспечении, общем понимании болида, работе с настройками и резиной.



Позади у нас всего пять гонок, у нас огромный потенциал для прогресса. Поэтому мы и пошли по этому пути. Мы понимали что с нашей концепцией мы можем столкнуться с проблемами в начале, но у нас стало больше возможностей для прогресса», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.