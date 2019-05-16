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В «Пирелли» назвали состав шин на Гран-при Великобритании

В «Пирелли» назвали состав шин на Гран-при Великобритании
Авто / Формула-1 0

Компания «Пирелли», официальный поставщик шин для Формулы-1, назвала составы шин, которые получат команды во время Гран-при Великобритании.

В Сильверстоуне командам будут предоставлены шины наибольшей жёсткости — C1, C2 и C3. Таким образом, «Пирелли» не привезёт в Великобританию самые мягкие комплекты — С4 и С5.

Этап Формулы-1 в Великобритании будет проходить с 12 по 14 июля.

Напомним, в ходе каждого этапа чемпионата команды, по правилам, получают 13 комплектов резины. При этом на гонку «Пирелли» выбирает два разных комплекта, пилот обязан использовать только один из них, а также комплект самых мягких по составу покрышек, который пилот использовал в третьем сегменте квалификации, если пробился туда. Остальные 10 комплектов пилоты используют по своему усмотрению, но шесть из них возвращаются поставщику до начала квалификации.

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