В «Пирелли» назвали состав шин на Гран-при Великобритании

Компания «Пирелли», официальный поставщик шин для Формулы-1, назвала составы шин, которые получат команды во время Гран-при Великобритании.
В Сильверстоуне командам будут предоставлены шины наибольшей жёсткости — C1, C2 и C3. Таким образом, «Пирелли» не привезёт в Великобританию самые мягкие комплекты — С4 и С5.
Этап Формулы-1 в Великобритании будет проходить с 12 по 14 июля.
Напомним, в ходе каждого этапа чемпионата команды, по правилам, получают 13 комплектов резины. При этом на гонку «Пирелли» выбирает два разных комплекта, пилот обязан использовать только один из них, а также комплект самых мягких по составу покрышек, который пилот использовал в третьем сегменте квалификации, если пробился туда. Остальные 10 комплектов пилоты используют по своему усмотрению, но шесть из них возвращаются поставщику до начала квалификации.
- 16 мая 2019
-
20:46
-
19:26
-
18:44
-
17:33
-
16:34
-
15:44
-
15:29
-
14:07
-
13:32
-
12:35
-
11:15
-
10:42
-
10:04
-
09:26
-
08:07
-
00:55
- 15 мая 2019
-
23:40
-
22:42
-
21:08
-
20:50
-
20:44
-
20:21
-
19:01
-
18:34
-
17:49
-
16:49
-
16:30
-
16:24
-
15:36
-
15:35
-
15:30
-
15:23
-
14:41
-
14:08
-
13:10