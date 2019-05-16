В «Рено» не намерены пересматривать цели на сезон

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что, невзирая на слабый старт сезона, в команде не намерены пересматривать задачи на сезон. До старта чемпионата во французской конюшне декларировали цель занять четвёртое место.

«Хотим вернуться на тот уровень выступлений, который нам необходим на данном отрезке, чтобы выполнить поставленные цели. Они абсолютно не изменились. На данный момент мы не пересматривали задачи на сезон. Уверен, то же самое могут сказать и другие команды — «Макларен», «Хаас» и «Торо Россо». Наша цель — опередить коллективы середины пелотона, и пока мы этого не добились.

Краткосрочный приоритет заключается в том, чтобы выйти на тот уровень, который позволит решать такие задачи. Уверен, если выполним то, что планируем, нам по силам будет реализовать такие приоритеты.

Пока же единственная хорошая новость заключается в том, что борьба в середине пелотона очень открыта и расстояния невелики. Думаю, такая же ситуация будет наблюдаться на протяжении большей части чемпионата. Это даст нам возможность перегруппироваться, так что четвёртое место по итогам сезона достижимо", — приводит слова функционера Motorsport.

На данный момент «Рено» занимает восьмое место в зачёте Кубка конструкторов, имея в активе 12 баллов.