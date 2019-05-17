Магнуссен: во время тестов «Хаас» не стремился показать лучшее время
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал работу на тестах в Барселоне. Магнуссен заявил, что команде удалось получить ценную информацию. Датчанин показал лучшее время в утренней сессии во второй день тестов.
«Я рад, что смог проехать много кругов, протестировать болид на прямых после гоночного уик-энда. Полезно оценить работу машины сразу после гонки.
Мы попробовали кое-какие интересные вещи, собрали много данных, которые нам пригодятся. Мы не стремились показать лучшее время, были важны именно информация и обратная связь.
Что-то получалось хорошо, что-то — не очень. Но именно для этого и нужны тесты. Они необязательно делают тебя быстрее, но дают информацию, необходимую для прогресса», — цитирует Магнуссена GPBlog.
Магнуссен — лучший во второй день тестов в Барселоне, Мазепин — седьмой
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