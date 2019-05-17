Брандл: Зайдль научит Макларен немецкой дисциплине

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл, работающий экспертом телеканала Sky Sports, прокомментировал приход Андреаса Зайдля на должность руководителя команды «Макларен». По мнению Брандла, Зайдль, который привёл «Порше» к доминированию на гонке «24 часа Ле-Мана», может привести «Макларен» к успехам.
«Зайдль — очень ценный кадр, который может привести команду к успехам. Конечно, Формула-1 отличается от других серий, но не нужно недооценивать и «24 часа Ле-Мана» в плане логистики и инфраструктуры. То, чего он добился с «Порше», впечатляет. Может, это звучит стереотипно, но он может научить «Макларен» некоторым вещам, немецкой дисциплине», — приводит слова Брандла Formule1.
В текущем сезоне в Кубке конструкторов «Макларен» занимает четвёртое место, набрав 22 очка.
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