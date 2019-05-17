Боттас: в борьбе с Хэмилтоном очень важна каждая гонка

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал борьбу с напарником Льюисом Хэмилтоном. В текущем сезоне Боттас и Хэмилтон выиграли все пять Гран-при. В зачёте пилотов Хэмилтон опережает Боттаса на семь очков, а третье место занимает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который отстаёт от финна на 39 баллов.

«Пока идёт борьба между мной и Льюисом, но впереди очень длинный сезон. Многие команды, особенно на ряде этапов, могут к нам приблизиться. Думаю, что нам предстоит ещё и вести конструкторскую борьбу на протяжении всего сезона.

Но если всё будет идти так и дальше, что мы с Хэмилтоном будем бороться, то каждая возможность, каждая гонка станет решающей. Поэтому я остался недоволен гонкой в Испании. Я очень хорошо работал весь уик-энд, выиграл квалификацию, что очень важно на той трассе, а затем потерял позицию на старте.

Что ж, такова жизнь, впереди ещё 16 возможностей победить, это очень много», — приводит слова Боттаса пресс-служба Формулы-1.