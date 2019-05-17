Алези: Сенна впечатлил меня больше, чем Шумахер

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези сравнил двух великих гонщиков прошлого Айртона Сенну и Михаэля Шумахера. Алези признался, что бразильский пилот впечатлил его больше, чем немец.

«Когда некоторые пилоты говорят с инженерами, они могут помогать команде. Другие не стремятся к этому. Михаэль был типичным гонщиком, команда должна была следовать всем его словам, что и превратило его в великого чемпиона. Он очень упорно работал, внушал уверенность команде. Никто не сможет точно подсчитать его победы и поул-позишен. Конечно, он был особенным.

Но Сенна… Я даже не знаю, как сказать, но Айртон впечатлил меня больше с точки зрения скорости. Нужно помнить, какие тогда у нас были болиды. Мы использовали шины для квалификации, не было гидравлики руля и так далее», — приводит слова Алези Inside Racing.