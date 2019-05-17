Перес намекнул на уход из Формулы-1 в случае отсутствия изменений

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес выразил надежду, что запланированные в 2021 году изменения регламента помогут изменить ситуацию в Формуле-1. По словам Переса, в противном случае будет сложно найти мотивацию для того, чтобы выступать дальше.
«Чувствую ли я себя недооценённым? В какой-то степени да. Я уже довольно долго демонстрирую хорошие результаты, меняются правила, я пилотирую разные болиды.
В то же время я остаюсь реалистом. Я был близок к переходу в «Феррари» в определённый момент моей карьеры. Но сейчас «Феррари» и «Мерседес» растят собственных молодых пилотов, также у них есть очень сильные состоявшиеся гонщики.
Я не могу жаловаться, гонки в Формуле-1 — очень сложная работа. Подобраться к топовым командам крайне трудно.
Но больше всего меня сейчас расстраивает состояние нашего вида спорта. Он превратился в соревнование команд, а не пилотов. Когда смотришь на результаты в конце года, понимаешь, какой болид был самым быстрым.
Надеюсь, что ситуация изменится с введением новых правил. Хочется, чтобы побеждали лучшие пилоты. Очень надеюсь на эти изменения. В противном случае будет сложно найти мотивацию. Её придётся искать где-то ещё», — цитирует Переса Motorsport Week.
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