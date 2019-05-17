Квят: теперь мы знаем, как выжимать из болида максимум в квалификациях

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят заявил о готовности бороться за самые высокие места в квалификационных заездах.
«Думаю, сейчас ситуация значительно улучшилась. У меня появилась скорость и понимание того, что нужно делать для того, чтобы выжать максимум из болида в квалификациях.
В первых двух Гран-при нам было не до конца ясно, что нужно делать, но после Бахрейна мы поняли, что должны делать, чтобы ехать быстрее.
В Китае мы сделали серьёзный шаг вперёд, в Баку ещё один, в Испании – снова прогресс. Квалификация была нашим слабым местом, но теперь мы смотримся в ней неплохо. Впереди нас в этом аспекте только «Хаас», поэтому мы должны быть довольны.
Уже в Испании у нас был шанс показать отличный результат. Надеюсь, что уже в ближайшее время мы реализуем свои возможности», – цитирует Квята F1i.
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