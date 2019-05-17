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Хэмилтон: мне редко удаётся выжать максимум из болида в квалификации

Хэмилтон: мне редко удаётся выжать максимум из болида в квалификации
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свои выступления в квалификационных заездах.

«У нас с Боттасом одинаковые машины, но разные стили пилотирования. Именно поэтому мне зачастую лучше удаётся работать с шинами в гонке, а ему — в квалификации. Мне редко удаётся выжать максимум из болида в квалификации, а вот Валттери чувствует себя как рыба в воде.

Конечно, я работаю над этой проблемой, ищу варианты её решения. Надеюсь, уже к свободным заездам в Монако что-то сдвинется с места», — цитирует Хэмилтона Speed Week.

В текущем сезоне Валттери Боттас трижды опережал Хэмилтона по итогам квалификации, и во всех трёх случаях финскому гонщику удавалось завоевать поул. Льюис дважды оказывался впереди партнёра по команде (поул и третья позиция против четвёртой у Валттери).

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