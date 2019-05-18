Бриаторе: в прошлом сезоне Алонсо привёл бы «Феррари» к чемпионству

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Рено» Флавио Бриаторе заявил, что у «Феррари» были все шансы взять чемпионский титул в прошлом году.
«В 2018-м у «Феррари» была вполне конкурентоспособная машина, но Себастьян Феттель не знал, как правильно распорядиться такой возможностью. Думаю, Фернандо Алонсо в такой ситуации стал бы чемпионом.
Фернандо знает, что нужно выигрывать, когда машина достаточно быстра для этого, и просто финишировать на подиуме, когда скорости не хватает. В «Рено» мы работали именно по такой схеме. В результате в 2005 и 2006 годах брали чемпионат», — цитирует Бриаторе Marca.
В прошлом сезоне Себастьян Феттель финишировал на второй строчке в личном зачёте чемпионата Формулы-1. Льюису Хэмилтону, ставшему чемпионом, он уступил 88 очков.
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