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Бриаторе: в прошлом сезоне Алонсо привёл бы «Феррари» к чемпионству

Бриаторе: в прошлом сезоне Алонсо привёл бы «Феррари» к чемпионству
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Рено» Флавио Бриаторе заявил, что у «Феррари» были все шансы взять чемпионский титул в прошлом году.

«В 2018-м у «Феррари» была вполне конкурентоспособная машина, но Себастьян Феттель не знал, как правильно распорядиться такой возможностью. Думаю, Фернандо Алонсо в такой ситуации стал бы чемпионом.

Фернандо знает, что нужно выигрывать, когда машина достаточно быстра для этого, и просто финишировать на подиуме, когда скорости не хватает. В «Рено» мы работали именно по такой схеме. В результате в 2005 и 2006 годах брали чемпионат», — цитирует Бриаторе Marca.

В прошлом сезоне Себастьян Феттель финишировал на второй строчке в личном зачёте чемпионата Формулы-1. Льюису Хэмилтону, ставшему чемпионом, он уступил 88 очков.

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