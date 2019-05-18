Палмер: для меня Квят – звезда Гран-при Испании

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер комплиментарно высказался по поводу выступления российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята на Гран-при Испании.



«Для меня звездой Гран-при Испании стал Даниил Квят. Раньше мы отмечали, что в стартовых гонках сезона собрал настоящий букет из всевозможных проблем, но сейчас он выступил очень хорошо.



В квалификации он попал в топ-10, выступая за «Торо Россо», а в самой гонке отметился несколькими великолепными обгонами. Обход Кими Райкконена по внешней траектории в четвёртом повороте – этот манёвр стал одним из самых ярких моментов Гран-при. Безусловно, их шины были в разном состоянии, но это не умаляет заслуг Даниила.



Он пропустил Магнуссена, но тут скорее проблема в медленном пит-стопе. После был ещё и обгон Грожана, в результате которого Квят финишировал в очках», – заявил Палмер, анализируя Гран-при Испании на официальном сайте Формулы-1.

Палмер: в любом инциденте с участием Квята его сразу назначают подозреваемым