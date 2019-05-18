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Ферстаппен: здорово спать во время уик-энда в своей квартире, а не в отеле

Ферстаппен: здорово спать во время уик-энда в своей квартире, а не в отеле
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако, который пройдёт 26 мая 2019 года.

«Было очень здорово вернуться на подиум в Барселоне, и я с нетерпением жду уик-энда в Монако. Это особенные и сложные выходные, однако тут всегда весело. Здесь городская трасса с очень богатой историей. В прошлом мне не удавалось здесь показать хорошие выступления, но, надеюсь, на этот раз всё изменится.

Я живу в Монако, так что здорово, что буду спать во время уик-энда дома, а не в отеле. Семья и близкие друзья будут здесь, так что с нетерпением жду встречи с ними и надеюсь, что мне удастся хорошо провести уик-энд», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт команды.

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