Гасли: Монако — один из любимых этапов

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако, который пройдёт 26 мая 2019 года.



«В Монако всегда проходит особенный и уникальный этап, один из любимых. Квалификационный круг здесь — один из самых захватывающих в сезоне, на протяжении 70 секунд ты испытываешь выброс адреналина, когда почти касаешься стен. Нравится, что трасса очень техничная, и в прошлом году я испытал потрясающие ощущения во время квалификации.



После этого мне удалась хорошая гонка, и я показал второй лучший для себя результат в Формуле-1. Надеюсь продолжить в том же духе. Монако для меня — вторая домашняя гонка в сезоне. Это особенный этап, со мной будут семья и друзья, а кроме того, я получу огромную поддержку болельщиков», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт команды.