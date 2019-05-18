Гасли: Монако — один из любимых этапов

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако, который пройдёт 26 мая 2019 года.
«В Монако всегда проходит особенный и уникальный этап, один из любимых. Квалификационный круг здесь — один из самых захватывающих в сезоне, на протяжении 70 секунд ты испытываешь выброс адреналина, когда почти касаешься стен. Нравится, что трасса очень техничная, и в прошлом году я испытал потрясающие ощущения во время квалификации.
После этого мне удалась хорошая гонка, и я показал второй лучший для себя результат в Формуле-1. Надеюсь продолжить в том же духе. Монако для меня — вторая домашняя гонка в сезоне. Это особенный этап, со мной будут семья и друзья, а кроме того, я получу огромную поддержку болельщиков», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт команды.
- 18 мая 2019
-
09:53
-
09:33
-
01:31
-
00:00
- 17 мая 2019
-
21:48
-
19:10
-
18:06
-
16:09
-
15:18
-
14:06
-
13:16
-
12:33
-
12:05
-
09:41
-
09:21
-
00:20
- 16 мая 2019
-
23:17
-
21:59
-
20:46
-
19:26
-
18:44
-
17:33
-
16:34
-
15:44
-
15:29
-
14:07
-
13:32
-
12:35
-
11:15
-
10:42
-
10:04
-
09:26
-
08:07
-
00:55
- 15 мая 2019
-
23:40