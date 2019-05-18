Маркелов поблагодарил болельщиков за поддержку

Российский гонщик Артём Маркелов прокомментировал участие на этапе Формулы-2 в Монако.
«Знаете, всегда думал, что значат для меня гонки. В какие-то моменты жизни были перемены, когда не хотелось садиться за баранку, а в какие-то очень хотелось гоняться! Все так быстро меняется… Когда был маленьким, даже и не мечтал о том, где нахожусь сейчас, и о том, где находился год назад, — за рулём болида Формулы-1.
Мне и семье это стоило очень много эмоций, которые были очень разносторонними. Никогда не понимал и даже сейчас не очень понимаю, что есть люди на этой планете, которые болеют и поддерживают меня в моем увлечении, кроме семьи.
Хочу сказать вам огромное спасибо за всё. За всё, что вы делаете для меня, и за вашу поддержку. Когда читаешь ваши комментарии: «Король Монако возвращается», «мы так скучали по тебе в Формуле 2», «Тебе уже давно пора быть в Ф1», — это нереальные ощущения, хочу вам сказать.
Автогонки для меня состоят из моментов. Эти моменты откладываются в истории, в вашей памяти, в сердцах. Очень рад, что много моментов из моих выступлений отложились у вас в памяти. Но сегодня, когда объявили что поеду снова гонку в Монако, я был рад, как будто снова сажусь за болид Формулы-1. Этот момент останется в жизни навсегда, и я постараюсь сделать так, чтобы мои следующие выступления радовали вас и чтобы они оставались у вас в сердцах. Верьте в себя до конца и наслаждайтесь тем, что делаете», — написал Маркелов на своей странице в «Фейсбуке».
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