Хорнер надеется, что команды продолжат проводить тесты в Барселоне

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил надежду, что автодром в Барселоне останется в календаре хотя бы в качестве места проведения предсезонныз тестов.
«Очень жаль, если гонка Формулы-1 не вернётся в Барселону, но мы должны проводить здесь тесты. Командам экономически выгодно приезжать сюда зимой, гораздо выгоднее, чем ехать на юг в поисках тёплой погоды.
В Барселоне отличная трасса, здесь есть все типы поворотов, скоростные, среднескоростные и медленные. Будет очень обидно, если трасса не останется хотя бы в качестве тестовой» — приводит слова Кристиана Хорнера Motorsport-Total.
Стоит отметить, что гран-при Испании пока не включён в календарь Формулы-1 2020 года, предполагается, тчо его место займёт этап в Нидерландах, о проведении которого в 2020 году объявили в понедельник, 13 мая.
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