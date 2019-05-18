Хорнер считает, что Гасли показывает прогресс
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что новобранец команды Пьер Гасли демонстрирует прогресс и заметно прибавляет.
«Пьер становится сильнее. Его гонка в Испании была испорчена во второй половине, когда район переднего крыла оказался загрязнён, но он показал сильный пилотаж. Очевидно, мы хотим видеть его борьбу с группой лидеров, и он прогрессирует каждый уик-энд. Справедливости ради скажу, что поворотный момент настал ещё в Китае. После у него получился хороший уик-энд в Баку. За ним последовало хорошее выступление в Испании. Думаю, он хорошо справляется с проблемами», — приводит слова Хорнера Autosport.
Пьер Гасли после пяти этапов чемпионата занимает шестое место в общем зачёте, набрав 21 очко.
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