Петров считает, что Квят может сменить команду не только на «Ред Булл»
Экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров считает, что прогресс гонщика «Торо Россо» Даниила Квята открывает перед ним дорогу не только в «Ред Булл». По словам Петрова, успешные выступления Квята могут ему помочь трудоустроиться и в других командах Формулы-1.
«Можно сказать, что пока он выступает отлично. В целом он хорошо начал сезон. У него были некоторые проблемы, но учитывая скорость «Торо Россо», в совокупности его темп неплохой. Если он продолжит выступать в таком духе, место Гасли окажется под угрозой. Если результаты Даниила окажутся выше возможностей машины «Торо Россо» и в «Ред Булл» не предоставят ему место на следующий год, то он может задуматься о смене команды для борьбы за более высокие результаты», — приводит слова Петрова F1News.
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