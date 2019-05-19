Алонсо дал комментарий после неудачной квалификации «500 миль Индианаполиса»

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо, во второй раз в карьере принимающий участие в гонке IndyCar «500 миль Индианаполиса», поделился впечатлениями от неудачной квалификации. По её итогам испанец показал 31-й результат и теперь рискует вовсе не отобраться в гонку.

«Тяжёлый день. Утром мы ехали достаточно неплохо, ведь погодные условия были нормальными. К сожалению, у нас случился прокол на заднем колесе и мы решили подождать времени дневной сессии, предполагая, что условия будут лучше.

В конце дня у нас не было темпа, и мы не смогли показать достаточный результат для попадания в топ-30. Завтра мы должны попробовать ещё раз. Четыре круга нужно пройти как можно лучше, чисто и без ошибок. Это тяжёлый момент для команды, но нам необходимо оставаться спокойными и сфокусированными. Надеюсь, мы сможем достаточно прибавить", — приводит слова испанца пресс-служба «Макларена».