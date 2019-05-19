Маркелов не сумел стартовать на втором этапе Супер Формулы

Сегодня, 19 мая, в Камицуи (префектура Оита, Япония) состоялся второй этап сезона в Супер Формуле. Российский пилот команды Team LeMans Артём Маркелов не смог принять старт в гонке. В ходе квалификации, которая по причине погодных условий была проведена лишь за несколько часов до гонки, он серьёзно разбил машину.

Команда пыталась восстановить болид Маркелова, и уже через три круга после старта Артём попробовал вступить в борьбу с пит-лейна, но тут же у него возникли проблемы с рулевым управлением, что заставило его отказаться от идеи принять участие в гонке.

Победу же на этапе одержал Юхи Секигучи, вторым финишировал Наоки Ямамото, тройку лучших замкнул напарник Маркелова по команде Казуи Осима.