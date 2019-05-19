Грожан принял участие в известном шоу «Форт Бойяр»
Пилот «Хааса» Ромен Грожан принял участие в знаменитом телевизионном проекте «Форт Бойяр», сообщает F1i. Спортсмен выступил в шоу в одной команде с известными во Франции актёрами, общественными деятелями и певцами. Заработанные на проекте средства будут направлены в поддержку организаций, занимающихся исследованиями в области детской онкологии.
Передача с участием Ромена Грожана выйдет в эфир летом. Пилот разместил на своей странице в «Инстаграме» фото на фоне хорошо знакомого сооружения форта.
Соответствующий пост можно увидеть на странице пилота в социальной сети.
Грожан стал первым в истории пилотом Формулы-1, принявшим участие в игре «Форт Бойяр». Ранее в проекте снимался многократный чемпион ралли Себастьен Лёб.
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