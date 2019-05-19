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Албон: команда всегда меня успокаивает и вселяет уверенность

Албон: команда всегда меня успокаивает и вселяет уверенность
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Александер Албон признался, что он комфортно чувствует себя в команде.

«Я думаю, что всё идёт хорошо, я всё ещё пытаюсь прибавить, и у меня ещё много перспектив. С самого начала я хорошо себя чувствовал в команде, с Францем Тостом, инженерами — у нас очень хорошие отношения.

Они оказали мне большую поддержку. В Формуле-1 у нас много не самых приятных дней, но они всегда меня успокаивают и вселяют уверенность, поэтому я счастлив. Я чувствую себя комфортно. Теперь я знаю, чего хочу от машины. Во время зимних тестов ребята делали много изменений в настройках, а я им говорил, устраивает меня это или нет. Теперь же я знаю, чего хочу от болида», — приводит слова Александера Албона Crash.

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