Хэмилтон: мне трудно представить себя где-то, кроме «Мерседеса»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что он является фанатом «Феррари», но не собирается в ближайшее время менять коллектив. Хэмилтон отметил, что в настоящий момент он не может представить себя в другом коллективе, поскольку он с 13 лет работает с немецким концерном.
«Я с 13 лет в «Мерседесе», и мне трудно представить себя где-то ещё. Я никогда не скрывал, что был фанатом «Феррари», особенно их автомобилей. Планирую ли я менять команду? У меня нет планов на будущее. На данный момент я наслаждаюсь работой с этой командой.
Невероятно, чего мы достигаем вместе, я планирую работать с этой командой, чтобы помочь ей стать лучшей командой всех времён. Это моя текущая и единственная цель», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Autosport.
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