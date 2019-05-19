Хэмилтон: мне трудно представить себя где-то, кроме «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что он является фанатом «Феррари», но не собирается в ближайшее время менять коллектив. Хэмилтон отметил, что в настоящий момент он не может представить себя в другом коллективе, поскольку он с 13 лет работает с немецким концерном.



«Я с 13 лет в «Мерседесе», и мне трудно представить себя где-то ещё. Я никогда не скрывал, что был фанатом «Феррари», особенно их автомобилей. Планирую ли я менять команду? У меня нет планов на будущее. На данный момент я наслаждаюсь работой с этой командой.



Невероятно, чего мы достигаем вместе, я планирую работать с этой командой, чтобы помочь ей стать лучшей командой всех времён. Это моя текущая и единственная цель», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Autosport.