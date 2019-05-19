Зайлер: если Шумахер будет выступать в Формуле-1, то этап в Германии должен быть

Промоутер Гран-при Германии, владелец автодрома в Хоккенхайме Георг Зайлер подчеркнул, что если Мик Шумахер будет выступать в Формуле-1, то серия должна проводить этап в Германии.



«Проблема в том, что если у нас не будет контракта с Формулой-1 сейчас, то его будет очень сложно заполучить заново. В таком случае у переговоров будет другая основа. Требования к автодрому будут гораздо выше, чем при попытке продления соглашения.



Если Мик Шумахер будет выступать в Формуле-1, то серия просто обязана приезжать в Германию. Это наша позиция. Контракт возможен. Но мы не будем заключать соглашение, которое принесёт нам убытки», — приводит слова Георга Зайлера Autosport.



Напомним, что у трассы в Хоккенхайме нет контракта на сезон-2020.