Зайлер: если Шумахер будет выступать в Формуле-1, то этап в Германии должен быть
Промоутер Гран-при Германии, владелец автодрома в Хоккенхайме Георг Зайлер подчеркнул, что если Мик Шумахер будет выступать в Формуле-1, то серия должна проводить этап в Германии.
«Проблема в том, что если у нас не будет контракта с Формулой-1 сейчас, то его будет очень сложно заполучить заново. В таком случае у переговоров будет другая основа. Требования к автодрому будут гораздо выше, чем при попытке продления соглашения.
Если Мик Шумахер будет выступать в Формуле-1, то серия просто обязана приезжать в Германию. Это наша позиция. Контракт возможен. Но мы не будем заключать соглашение, которое принесёт нам убытки», — приводит слова Георга Зайлера Autosport.
Напомним, что у трассы в Хоккенхайме нет контракта на сезон-2020.
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