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Алонсо не прошёл квалификацию «500 миль Индианаполиса»

Алонсо не прошёл квалификацию «500 миль Индианаполиса»
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

Экс-пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо не прошёл квалификацию «500 миль Индианаполиса» и не выступит в гонке. Накануне испанец не смог квалифицироваться в топ-30 и вынужден был участвовать в раунде на выбывание, где показал четвёртое время из шести участников и выбыл из соревнования.

Лучшее время в Last Row Shootout показал Сэйдж Кэрам, вместе с ним на старт гонки отобрались Джеймс Хинчклифф и Кайл Кайзер.

Помимо Алонсо квалификацию не смогли пройти Патрисио О’Уорд и другой экс-пилот Формулы-1 Макс Чилтон.

Гонка «500 миль Индианаполиса» пройдёт 26 мая.

«500 миль Индианаполиса». Last Row Shootout:

1. Сэйдж Кэрам (Dreyer & Reinbold Racing) — 227,740 миль/час
2. Джеймс Хинчклифф (Schmidt Peterson Motorsports) — 227,543
3. Кайл Кайзер (Juncos Racing) — 227,372
4. Фернандо Алонсо (McLaren Racing) — 227,353
5. Патрисио О’Уорд (Carlin) — 227,092
6. Макс Чилтон (Carlin) — 226,192

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