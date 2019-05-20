Экс-пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо не прошёл квалификацию «500 миль Индианаполиса» и не выступит в гонке. Накануне испанец не смог квалифицироваться в топ-30 и вынужден был участвовать в раунде на выбывание, где показал четвёртое время из шести участников и выбыл из соревнования.



Лучшее время в Last Row Shootout показал Сэйдж Кэрам, вместе с ним на старт гонки отобрались Джеймс Хинчклифф и Кайл Кайзер.



Помимо Алонсо квалификацию не смогли пройти Патрисио О’Уорд и другой экс-пилот Формулы-1 Макс Чилтон.



Гонка «500 миль Индианаполиса» пройдёт 26 мая.



«500 миль Индианаполиса». Last Row Shootout:



1. Сэйдж Кэрам (Dreyer & Reinbold Racing) — 227,740 миль/час

2. Джеймс Хинчклифф (Schmidt Peterson Motorsports) — 227,543

3. Кайл Кайзер (Juncos Racing) — 227,372

4. Фернандо Алонсо (McLaren Racing) — 227,353

5. Патрисио О’Уорд (Carlin) — 227,092

6. Макс Чилтон (Carlin) — 226,192