Й. Ферстаппен: Макс всегда говорит, что думает, это нравится людям

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал об отношениях сына с голландскими фанатами. Ранее стало известно, что в календарь на 2020 год был включён Гран-при Нидерландов в Зандворте.
«Все чего-то хотят от Макса. Сделать фото и так далее. Конечно, это желание понятно, но невозможно угодить каждому. Макс должен быть полностью сосредоточен, ему нельзя отвлекаться. У него напряжённый календарь, нужно учитывать это.
Руководство Формулы-1, конечно, понимает, какие страстные и безумные фанаты автоспорта живут в Нидерландах. Известен имидж болельщиков в Спа и в Австрии. Для Нидерландов проведение Гран-при очень важно.
Я очень надеюсь на то, что гонка будет успешной. Но также должен сказать, что организация должна быть более профессиональной, чем была раньше в Зандворте. Нужно сделать больше.
Макс всегда говорит, что думает. Я думаю, что это нравится людям. Также он является пилотом, готовым рисковать. Он часто попадал в различные драматичные ситуации. Он рискует, чтобы набирать очки», — приводит слова Ферстаппена-старшего GPFans.
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