Де Ферран — о провале Алонсо: это самый болезненный опыт в моей карьере

Спортивный директор «Макларена» Жиль де Ферран прокомментировал неудачное выступление пилота команды McLaren Racing Фернандо Алонсо в квалификации гонки «500 миль Индианаполиса». Испанец не сумел пройти квалификацию, теперь он не примет участия в гонке.

«Это один из самых сложных и эмоциональных моментов не только для меня, но и для всей команды. Я хочу извиниться перед нашими фанатами. Также хотелось бы поблагодарить нашу команду, ребята работали несколько месяцев, приложили все необходимые усилия.

Это очень сложный вид спорта. Мы понимали, что нас ждёт тяжелейшее испытание. Я и раньше становился свидетелем того, как невероятные гонщики не проходили квалификацию. Мы понимали, что это крайне сложно.

Также я хочу поблагодарить Фернандо. Мы не смогли дать ему достаточно быструю машину, но он пилотировал её, как настоящий чемпион. Требовать от него чего-то большего было невозможно.

Я уже 35 лет нахожусь в автоспорте. И это самый болезненный опыт, который у меня был в карьере. Полученный опыт должен сделать нас сильнее, мы вернёмся», — цитирует де Феррана пресс-служба «Макларена».