Победительница дебютной гонки W Series стала пилотом по развитию «Уильямса»
Джейми Чедвик, текущий лидер зачёта женской серии W Series, стала пилотом по развитию команды Формулы-1 «Уильямс». Чедвик будет работать на симуляторе, а также посетит три Гран-при в Европе, включая Гран-при Великобритании.
21-летняя Чедвик выиграла дебютную гонку сезона W Series в Германии. После двух этапов Джейми возглавляет общий зачёт пилотов. Чедвик присоединится в академии пилотов «Уильямс» к Николасу Латифи.
«Мне посчастливилось лично увидеть Джейми в деле в Хоккенхайме, где она выиграла первую гонку сезона. В автоспорте очень важно продвигать женщин. Здорово, что теперь в нашей академии появилась ролевая модель для юных гонщик», — приводит слова заместителя руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс пресс-служба команды.
Чедвик выиграла первую в истории гонку женской серии W Series
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