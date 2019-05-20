Йос Ферстаппен не исключил, что сын покинет «Ред Булл»
Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, намекнул на возможный уход сына из команды после истечения контракта. Текущий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» истекает в 2020 году.
«Прямо сейчас Максу выгодно оставаться в «Ред Булл». Но мы внимательно следим за ситуацией. Мы думали, что в текущем сезоне у нас будут более высокие шансы. Но у «Мерседеса» лучше машина и двигатель. В сложившейся ситуации существует вероятность, что Макс не выиграет ни одной гонки в сезоне.
В долгосрочной перспективе нам нужно подумать, как мы будем поступать в следующие годы. Если регламент будет изменён, нужно будет подумать, за какую команду ему стоит выступать», — приводит слова Ферстаппена-старшего De Telegraaf.
Й. Ферстаппен: Макс всегда говорит, что думает, это нравится людям
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