Йос Ферстаппен не исключил, что сын покинет «Ред Булл»

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, намекнул на возможный уход сына из команды после истечения контракта. Текущий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» истекает в 2020 году.

«Прямо сейчас Максу выгодно оставаться в «Ред Булл». Но мы внимательно следим за ситуацией. Мы думали, что в текущем сезоне у нас будут более высокие шансы. Но у «Мерседеса» лучше машина и двигатель. В сложившейся ситуации существует вероятность, что Макс не выиграет ни одной гонки в сезоне.

В долгосрочной перспективе нам нужно подумать, как мы будем поступать в следующие годы. Если регламент будет изменён, нужно будет подумать, за какую команду ему стоит выступать», — приводит слова Ферстаппена-старшего De Telegraaf.